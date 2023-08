RIMINI Turista milanese denuncia violenza di gruppo a Rimini Dai carabinieri una ragazza di 20 anni ha accusato tre ragazzi

Nella notte tra giovedì e venerdì a Rimini, una turista 20enne di Milano ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre giovani. La ragazza in vacanza in Riviera avrebbe accettato la compagnia di tre ragazzi, conosciuti da poco tempo e con loro si sarebbe recata volontariamente nel luogo dove poi sarebbe avvenuto l'abuso denunciato. La violenza sarebbe stata di gruppo e consumata in un appartamento. Dopo la ragazza si sarebbe fatta la doccia e poi a distanza di alcune ore, cinque o sei, quindi dopo la mezzanotte, tra giovedì e venerdì, sarebbe andata a denunciare l'accaduto alla caserma dei carabinieri. Le verifiche mediche non hanno dato esiti certi e la ragazza non ha saputo dare indicazioni precise sulle identità dei tre. Anche l'appartamento o stanza in cui si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo non sarebbe riconducibile a uno dei ragazzi.

