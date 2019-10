Turista polacco soccorso al largo di Rimini

E' stato avvistato da una motodraga mentre nuotava al largo di Rimini – 3 miglia dalla costa. Il turista polacco, 40enne, è stato soccorso dall'equipaggio che lo ha tratto a bordo. Avvisata la Capitaneria di Porto è stato ricondotto velocemente a terra. Una volta in porto è stato affidato alle cure del personale del 118. Affaticato e infreddolito, ma le sue condizioni - riferisce il sito Rimini Today – sono apparse buone. Comunque portato al Pronto Soccorso per approfondimenti, sono in corso anche verifiche da parte della Capitaneria di Porto per spiegare i motivi di questo lungo bagno fuori stagione.