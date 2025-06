Turista riminese violentata in vacanza: tre ragazzi indagati nel Salento

Una vacanza nel Salento si è trasformata in incubo per una turista riminese di 23 anni, che ha denunciato di essere stata violentata da tre ragazzi del posto nella notte tra mercoledì e giovedì, a Marina di Mancaversa, frazione di Taviano (Lecce). La giovane, in villeggiatura con tre amiche, aveva affittato un appartamento per trascorrere qualche giorno di relax sulla costa ionica.

Secondo il suo racconto, dopo una serata in un locale di Gallipoli, le quattro ragazze avrebbero conosciuto quattro giovani salentini, di età compresa tra i 22 e i 23 anni. Il gruppo avrebbe poi proseguito la serata insieme e i ragazzi sarebbero stati invitati nell’appartamento affittato dalle turiste. A quel punto, una delle ragazze si sarebbe allontanata con uno dei giovani, ma sarebbe stata raggiunta poco dopo dagli altri due, che avrebbero approfittato della situazione per abusarne a turno.

La ragazza, profondamente scossa, si è recata in ospedale a Gallipoli, dove ha raccontato quanto accaduto al personale medico. I sanitari, riscontrando segni compatibili con violenze ripetute, hanno immediatamente avvisato i carabinieri della stazione di Taviano, che hanno avviato le indagini. I tre presunti aggressori, residenti a Melissano, Taviano e Taurisano, sono ora indagati per violenza sessuale di gruppo. Il quarto ragazzo non risulta coinvolto.

I telefoni cellulari dei tre sono stati sequestrati: gli investigatori stanno cercando messaggi e video che possano confermare o smentire il racconto della ragazza. Secondo la denuncia, lo stupro sarebbe stato anche ripreso con uno smartphone. Gli interrogatori sono durati fino a tarda sera. Le indagini sono ancora in corso.