Turista tedesca di 17 anni denuncia violenza sessuale a Rimini

Dopo una serata in discoteca con gli amici, una 17enne tedesca denuncia di aver subito una violenza sessuale e chiede di essere portata in Ospedale. È successo venerdì notte a Rimini dove un gruppo di turisti tedeschi, tra cui la 17enne, è in vacanza da una settimana. L'altra sera, come riferiscono Resto del Carlino e Corriere di Romagna, la 17enne in compagnia degli amici e connazionali, è stata a ballare e si è allontanata dal locale insieme ad una giovane di nazionalità turca di 27 anni.

Quando sabato mattina, la minorenne è tornata in camera, non ricordava nulla della serata precedente. "Forse sono stata violentata" ha detto in evidente stato confusionale, ha chiesto aiuto agli amici e di essere portata in Ospedale. In Pronto soccorso la ragazza non ha saputo raccontare nulla dell'accaduto, ha detto di aver bevuto, ed è stata sottoposta a visita medica e protocollo anti violenza. È così partita la segnalazione alla polizia di Stato.

Sul fatto indaga la squadra mobile che sta ricostruendo i fatti. La 17enne secondo le testimonianze si sarebbe allontanata con il 27enne incontrato nel locale dopodiché gli amici l'avrebbero persa di vista. La squadra mobile è risalita all'identità del giovane turco, un turista che alloggia nello stesso albergo del gruppo di turisti tedeschi.

Immediatamente sono scattate le perquisizioni nella camera occupata dal ragazzo, la polizia ha sequestrato alcuni oggetti personali e il cellulare al 27enne. Il sospetto degli inquirenti, vista la totale amnesia sulla serata della 17enne, è che le possano essere state somministrate sostanze stupefacenti. Il 27enne è già stato interrogato dalla polizia ed ha negato di aver usato violenza sulla giovane.







