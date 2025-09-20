TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
11:59 Incidente Fiorina: medaglia al merito per gli agenti della Polizia Civile Mattia Ceccoli e Martina Canuti 11:20 I ragazzi delle Scuole Medie animano Sport in Fiera, tra giochi e divertimento 08:32 Turista travolta e uccisa in spiaggia a Pinarella: cocaina nel sangue e sulla ruspa, chiusa l’indagine sull’autista 07:53 Rimini, impresa nel derby: Forlì ko al Neri con il gol di Longobardi 06:00 Stanchezza cronica: l'esperta spiega cause, segnali e quando serve parlarne col medico
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Turista travolta e uccisa in spiaggia a Pinarella: cocaina nel sangue e sulla ruspa, chiusa l’indagine sull’autista

Lerry Gnoli, 54 anni, a giudizio immediato per omicidio colposo aggravato. Indagato anche il figlio, titolare della ditta

20 set 2025
Turista travolta e uccisa in spiaggia a Pinarella: cocaina nel sangue e sulla ruspa, chiusa l’indagine sull’autista

La Procura di Ravenna ha chiuso l'indagine, con richiesta di giudizio immediato, su Lerry Gnoli, 54 anni, autista della ruspa che il 4 maggio ha investito e ucciso in spiaggia a Pinarella di Cervia la turista vicentina Elisa Spadavecchia, travolgendola in retromarcia. Gnoli è in carcere dal 28 giugno, per omicidio colposo aggravato. Insieme a Gnoli, scrive Il Resto del Carlino, sarebbe indagato anche il figlio, per omicidio colposo in cooperazione: era titolare formale della ditta che si occupava della movimentazione sabbia, mentre il padre operava di fatto come dipendente. Le indagini avrebbero accertato la presenza di cocaina nel sangue di Gnoli ma anche sulla ruspa. Già nel 2022 il 54enne aveva investito e ucciso un anziano sulle strisce pedonali.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia