Tutta la musica della Notte Rosa

Tanta, tantissima musica alla Notte Rosa 2019. Potrebbe bastare il nome di Francesco De Gregori per dare la portata dell'evento. Ma come ogni edizione, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Questa sera a Rimini, ad aprire il concerto del “Principe”, alle 21.30 in piazzale Fellini, sarà il cantautore Tricarico, un artista fuori dagli schemi, in grado di toccare con rara sensibilità le più profonde corde dell’anima ma anche di regalare testi visionari, sfumati d’immaginazione e leggera ironia. Il concerto si chiuderà colorando di rosa il cielo con i fuochi che alla mezzanotte riempiranno in contemporanea il cielo di tutta la Romagna. De Gregori sarà accompagnato da una grande orchestra per presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

Sabato sera si cambia decisamente genere con il Galactica Electronic Music Festival. Nina Kraviz, la disc jokey e cantante russa si esibirà alla Beach Arena con Idriss D, Mattia Trani e Adiel, per la versione estiva del festival elettronico (ingresso a pagamento). A Misano la Villa delle Rose di Misano Adriatico propone due special guest: Andrea Damante e Gianluca Vacchi. A Cattolica l’appuntamento è con i Tiromancino, Federica Carta e Shade , ma non mancherà la comicità con la Comedy central tour.

Sarà invece all'insegna delle risate l'evento di Rivabella: l’attore comico partenopeo Massimo Burgada porterà il suo spettacolo ’Made in Sud’. I più piccoli, invece, potranno divertirsi con Marcello Turroni, in arte Bimbobell. Anche i parchi della riviera, da Aquafan ad Oltremare, dall’Italia in Miniatura all’Acquario di Cattolica si coloreranno di rosa con Pink Positive.