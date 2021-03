"Tutti a scuola": genitori in piazza a Rimini

Sabato 3 aprile alle 15 scenderanno in piazza Cavour a Rimini i rappresentati del Comitato "Tutti a scuola. Genitori no DAD". Ribadiscono di voler difendere il diritto alla scuola e all’istruzione, intesa nella sua complessità di relazioni personali tra studenti e tra studenti e insegnanti, oltre che nella sua funzione di apprendimento. La richiesta che le aperture siano per tutti, a prescindere dal colore della Regione o dall'età degli scolari. Invitati alla manifestazione anche i Sindaci dei Comuni della Provincia.