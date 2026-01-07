POLITICA ITALIA Tutti i rincari del 2026, dalle autostrade alle sigarette Alcuni aeroporti dell'Emilia-Romagna sono invece salvi dalla tassa d'imbarco

Il 2026 è iniziato con una sfilza di rincari, dalle autostrade alle sigarette. Dal primo gennaio è scattata una raffica di aumenti, in parte legati anche alle misure introdotte dalla legge di bilancio. L'unica nota positiva è che non aumenteranno le multe stradali, grazie alla sospensione dell'aggiornamento biennale previsto dal decreto Milleproroghe, il cui iter parlamentare inizierà dalla Camera, ha annunciato giusto lunedì il vice presidente Rampelli, insieme al decreto che proroga al 2026 gli aiuti militari e civili all'Ucraina. Ma, si diceva, ecco i rincari: per i pedaggi autostradali arriva l'adeguamento tariffario all'inflazione, dunque +1,5%. In alcune tratte, come la Salerno-Pompei-Napoli, l'adeguamento è dell'1,925%. Anche le sigarette costano di più, in media circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, 25 centesimi per il 2027 e circa 40 dal 2028.

Scattano anche per le sigarette elettroniche. La manovra stabilisce anche la parificazione delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di conseguenza c'è la riduzione dell'accisa sulla benzina di 4,05 centesimi di euro per litro, e un corrispondente aumento di quella sul gasolio impiegato come carburante. Considerando anche l'Iva, l'impatto sui prezzi sarà di circa 5 centesimi al litro, 1 euro e 73 per la benzina, 1,784 per il gasolio. Sale anche l'imposta di soggiorno, fino a 2 euro per notte. 2 euro anche per le spedizioni di pacchi sotto i 150 euro in arrivo da Paesi extra Ue. Raddoppia anche la tobin tax, aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie. Chi viaggerà su alcuni aeroporti dell'Emilia-Romagna, invece, non sarà gravato dalla tassa d'imbarco: la manovra dispone l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale negli scali di Rimini, Forlì e Parma. Rinviate infine la sugar e la plastic tax, l'introduzione delle tasse sulle bevande edulcorate e quella sulla plastica monouso, differite entrambe al primo gennaio 2027.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: