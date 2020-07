EVENTI Tutti pronti per la notte rosa: Gnassi, "uniti, organizzati, affidabili" Sette giorni di eventi dalla costa ai borghi. 110 km di spiaggia fino agli Appennini.

Nell'estate nera del Covid la riviera romagnola non rinuncia a risplendere di rosa. Non c'è spazio, oggi, per le polemiche. I riflettori sono tutti puntati sulla festa che durerà dal 3 al 9 agosto. Un format che spalma gli eventi nel tempo e nei luoghi: non più solo costa ma anche borghi dell’entroterra. Centinaia gli appuntamenti e altrettanti protagonisti: da Allevi a Gabbani; da Bisio a Cevoli. E ancora: teste coronate, nomi noti dello spettacolo, visite guidate, mostre, cinema d'autore, escursioni all'alba.

C'è tutto l'entusiasmo di chi vuole ripartire, rilanciando una stagione difficile. Nessun accenno – dicevamo – alle polemiche, ma l'assenza di Renata Tosi ricorda a tutti i dubbi di Riccione, che proprio ieri chiedeva il rinvio della notte rosa o, in subordine, l'attivazione di un protocollo sanitario e di un piano per l’ordine pubblico. Torna spesso la parola “sicurezza" e le rassicurazioni che tutto si svolgerà nel rispetto delle regole, in un gioco di squadra per rialzarsi dalla crisi tutti insieme. "La risposta italiana - afferma il sindaco di Rimini - al lockdown della paura".

Nel servizio le interviste a Presidente Apt Davide Cassani; assessore regionale Andrea Corsini; sindaco di Rimini Andrea Gnassi.



