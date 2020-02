Tutto pronto per Sanremo 2020

Sanremo 2020 sarà il festival dell'imprevedibilità. Domani sera i primi 12 in gara saranno Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Vibrazioni e Alberto Urso. E sempre domani, nella prima serata, tra le Nuove Proposte si sfideranno gli Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann e Tecla Insolia.

Mercoledì gli altri 12 a salire sul palco dell'Ariston saranno Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca e Michele Zarrillo. Per le nuove proposte invece toccherà a Fasma, Matteo Faustini, Martinelli e Lula, Marco Sentieri.

Il clima della vigilia ce lo racconta la nostra corrispondente Cristina Giuntini (Presidente OGAE Italy)