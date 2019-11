TV: è morta Roberta Fiorentini, famosa per il ruolo di Itala nella serie "Boris"

Si è spenta oggi l'attrice Roberta Fiorentini, celebre per aver interpretato ruolo della segretaria Itala nella serie televisiva Boris, aveva 71 anni. A dare la notizia è proprio la pagina facebook dedicata al telefilm cult

Figlia dello sceneggiatore e attore Fiorenzo Fiorentini,è stata fondatrice e docente per dodici anni della Scuola di Teatro Popolare intitolata al padre. Oltre alla serie e al film di Boris ha partecipato per il cinema a "L'amico di famiglia", di Paolo Sorrentino, dove ha interpretato la parte della moglie di Saverio. Nel 2015 ha lavorato con Maria Sole Tognazzi per la realizzazione del film "Io e lei". Ha recitato anche nei film "Due vite per caso", "Henry", "Un matrimonio da favola" e "Natale a 5 stelle".