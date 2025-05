Ubriaco aggredisce agente e viene arrestato: fermato nella notte un uomo a bordo di un’auto sospetta

Nella tarda serata di mercoledì 7 maggio 2025, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali finalizzate alla resistenza. L’episodio è avvenuto intorno alle 23:30, quando una volante, durante il normale pattugliamento, ha notato un’autovettura procedere con andatura incerta.

Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di fermare il mezzo per effettuare un controllo approfondito. Fin da subito il conducente si è mostrato in evidente stato di alterazione: alito vinoso, comportamento confuso e linguaggio incoerente hanno spinto gli operatori a richiedere l’accertamento etilometrico, che l’uomo ha rifiutato categoricamente. Di conseguenza, è scattata la denuncia per il rifiuto del test e il sequestro del veicolo.

Nel tentativo di impedire le procedure di sequestro, l’uomo si è posizionato davanti all’auto e ha aggredito fisicamente uno degli agenti, arrivando a morderlo a un avambraccio. A seguito dell’aggressione, è stato immediatamente arrestato. Il soggetto è ora in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la giornata odierna.