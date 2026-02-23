Ubriaco al volante, fermato due volte nella notte: patente revocata a Rimini

Notte di controlli e sanzioni sulle strade di Rimini. Tra venerdì e sabato la Polizia Locale, impegnata nei servizi di prevenzione degli incidenti, ha fermato un automobilista in via Circonvallazione Meridionale, zona Bagno. L’uomo è risultato positivo all’etilometro con un tasso di 1,55 g/l, oltre il limite previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada: patente ritirata e denuncia all’Autorità giudiziaria. L’auto, intestata a un terzo, è stata affidata a un amico.

Poco dopo, però, la stessa pattuglia ha intercettato il medesimo veicolo in via Fantoni: alla guida c’era ancora l’uomo appena sanzionato. Rifiutatosi di sottoporsi a un nuovo controllo, è stato denunciato per guida con patente ritirata e per il rifiuto dell’alcol test. Per lui è scattata la revoca definitiva della patente.

Nel corso della notte sono state elevate dieci sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Tra queste, un conducente con un tasso di 0,90 g/l ha tentato di occultare la patente dopo aver chiesto di fotografarla: scoperto dagli agenti, è stato denunciato anche per furto aggravato. I controlli proseguiranno per garantire maggiore sicurezza sulle strade.







