Ubriaco alla guida di un tir: autotrasportatore fermato sulla E45 dalla Stradale di Forlì

Weekend intenso per la Polizia Stradale di Forlì, impegnata nei controlli su strade e autostrade della provincia. Cinquanta pattuglie hanno verificato oltre 192 veicoli e quasi 305 persone, 149 delle quali sottoposte a precursore ed etilometro.

Sabato sera, sulla E45, una pattuglia ha fermato un autoarticolato guidato da un autotrasportatore straniero di 38 anni. Il controllo ha rilevato un tasso alcolemico di 3,42 grammi per litro, un valore altissimo, soprattutto considerando che per i conducenti professionali il limite è zero. L’uomo, che stava trasportando materiale edilizio dall’Austria alla provincia di Roma, è stato denunciato. La patente gli è stata ritirata per la successiva revoca e dovrà affrontare una sanzione penale fino a 9mila euro. Il mezzo è stato recuperato dal soccorso stradale.

Nel fine settimana le pattuglie forlivesi hanno contestato complessivamente 57 infrazioni, decurtato 101 punti patente, ritirato 4 documenti di guida e prestato soccorso a 30 conducenti in difficoltà. Tra le patenti ritirate, una a un automobilista sorpreso a utilizzare lo smartphone mentre era al volante.







