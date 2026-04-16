RIMINI Ubriaco alla guida senza mai aver avuto la patente: per lui denuncia e oltre 5 mila euro di multa Al fermo dei poliziotti ha provato a giustificarsi dicendo di aver scordato la patente a casa. Ma le verifiche degli agenti lo hanno smascherato

Ubriaco alla guida senza mai aver avuto la patente: per lui denuncia e oltre 5 mila euro di multa.

Procedeva lungo la strada Adriatica con un’andatura insolita, con improvvisi rallentamenti e bizzarre ripartenze. La Polizia Stradale ha così fermato nella notte di sabato un giovane per un controllo. Alla richiesta della patente l'uomo ha sostenuto di averla dimenticata a casa. I controlli nella banca dati hanno però svelato una realtà ben diversa: non aveva la patente perché non l'aveva mai ottenuta. Non solo: all'etilometro ha registrato un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l. Così per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e il fermo amministrativo del veicolo, oltre ad una serie di multe per oltre 5.000 euro.

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