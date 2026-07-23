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Ubriaco brandisce una pistola al mercato coperto: era un giocattolo, denunciato

Il 38enne ha lanciato l'arma in un'aiuola all'arrivo della Polizia Locale. In un mese 14 sanzioni per il divieto di consumo di alcol nel centro storico

23 lug 2026
Ubriaco brandisce una pistola al mercato coperto: era un giocattolo, denunciato

Un uomo in evidente stato di ebbrezza ha impugnato una pistola, poi risultata un giocattolo, nella zona del mercato coperto di Rimini, tra via IV Novembre e via Castelfidardo. Alla vista degli agenti della Polizia Locale il 38enne ha cercato di disfarsene, lanciandola in un'aiuola, ma è stato fermato e perquisito.

L'arma è stata recuperata poco dopo dagli operatori del Nucleo Sicurezza Urbana, intervenuti nell'area a seguito della segnalazione di una persona che urlava e teneva comportamenti aggressivi. L'uomo è stato denunciato a piede libero per procurato allarme, sanzionato per ubriachezza molesta e infine allontanato dalla zona.

L'intervento rientra nei controlli avviati dopo l'entrata in vigore, il 20 giugno, dell'ordinanza che vieta il consumo di alcol nelle aree pubbliche del centro storico. In poco più di un mese la Polizia Locale ha elevato 14 verbali, 10 dei quali nel solo mese di luglio, e ha identificato e allontanato 55 persone trovate a bivaccare nell'area, nell'ambito delle attività di contrasto al degrado urbano.




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