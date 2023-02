RIMINI Ubriaco, con patente sospesa, senza assicurazione, scappa dall’alt e rimane coinvolto in un incidente Sono state 12 in tutto le patenti ritirate nei diversi controlli.

Ubriaco, con patente sospesa, senza assicurazione, scappa dall’alt e rimane coinvolto in un incidente.

Non si è fermato all’alt durante il posto di controllo della Polizia Locale, per poi cadere con lo scooter poco più avanti. Il 20 enne, conducente di un motociclo, raggiunto poi dalla pattuglia per il controllo stradale, ha mostrato agli agenti una partente sospesa, l’assicurazione scaduta e un carta di circolazione senza revisione. Dal controllo successivo sono emerse 7 violazioni al Codice della Strada, in quanto il 20 enne italiano è risultato anche positivo all’alcol test e procedeva ad una ‘velocità pericolosa in orario notturno’. Una sfilza di sanzioni contestate di cui solo quella riferita alla patente corrisponde a un importo di oltre 5000 euro.

È iniziata così la lunga e intensa notte di controlli che diversi reparti della Polizia Locale di Rimini hanno messo in campo per la sicurezza della circolazione stradale e il contrasto di abuso di alcol alla guida. Sono state 12 in tutto le patenti ritirate nei diversi controlli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: