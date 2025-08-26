Ubriaco infastidisce la Polizia Locale durante i rilievi di un incidente poi dà in escandescenza: arrestato 27enne

Un uomo di 27 anni, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato arrestato a Rimini ieri sera dalla Polizia Locale con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta del terzo arresto in un anno per il giovane, classe 1998, già coinvolto in due precedenti episodi nel 2024 per spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati in viale Palotta, all'intersezione con viale Toscanelli, dove una pattuglia della Polizia Locale era intervenuta per un incidente stradale. L'attenzione degli agenti è stata richiamata da un individuo che, in evidente stato di ebbrezza, stava consumando bevande alcoliche davanti a un minimarket, disturbando i passanti e i residenti con uno stereo a volume altissimo.

In una nota il Comune di Rimini spiega che dopo aver già avuto un alterco con un anziano che gli aveva chiesto di abbassare la musica, l'uomo si è avvicinato agli agenti impegnati nella viabilità, disturbando il loro lavoro. Al rifiuto di allontanarsi e spegnere la musica, ha reagito in modo scomposto, tentando di colpire gli operatori con un bicchiere di vetro e rifiutandosi di esibire i documenti.

È stata quindi chiamata una pattuglia in ausilio per procedere all'identificazione, ma l'uomo ha opposto resistenza durante l'accompagnamento in Comando, dimenandosi, provocando lesioni fisiche a due agenti - uno dei quali ha riportato una lieve frattura al braccio destro con una prognosi di 15 giorni - e danneggiato l'auto di servizio e la divisa di un agente.

È stato quindi arrestato e sanzionato anche per ubriachezza molesta, oltre ai reati di minaccia, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L'Assessore alla Sicurezza, Juri Magrini, ha espresso il suo ringraziamento alla Polizia Locale, sottolineando come l'episodio "evidenzi ancora una volta il grande lavoro quotidiano" e ponga la "questione della certezza della pena, sia per la questione primaria della tutela dei cittadini sia anche per non frustrare il delicato e rischioso lavoro portato avanti ogni giorno dalle Polizie locali e dalle forze dell'ordine".

L'uomo ha trascorso la notte in camera di sicurezza e comparirà questa mattina davanti al Giudice per direttissima.









