Ubriaco, minorenne collassa a scuola nel riminese

Un 16enne, ubriaco, ha collassato in classe. È accaduto questa mattina in un istituto superiore di Morciano. Soccorso per abuso di alcol e ora si trova ricoverato in ospedale. In un primo momento, secondo quanto ricostruito, all'insegnante in cattedra è sembrato un malessere passeggero, così lo studente è stato invitato a prendersi qualche minuto per una boccata d'aria in corridoio. Tuttavia quando il giovane è uscito è svenuto sotto gli occhi di compagni e professori. Sull'episodio indagano i carabinieri per capire chi abbia venduto alcol a un minore o se il ragazzo lo abbia assunto a casa e perché.