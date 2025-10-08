TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:15 Athtech 2025. Fabbri: "San Marino si fa luogo d'incontro", Forcellini: "Un onore ospitarla" 12:34 Giorgia Meloni da "Porta a Porta": "Sono stata denunciata per concorso in genocidio" 12:20 Innovazione e sport a San Marino, con la 6^ edizione di Athtech 10:59 Chanel&Japan 10:07 Due vittorie in trasferta per la Juvenes Tennistavolo 10:01 Commissione Finanze: si torna in Aula tra le tensioni, in notturna dibattito sui controlli automatici 09:48 Israele intercetta la nuova Flotilla, 'presto tutti espulsi' 08:14 San Marino celebra la propria tradizione filatelica e numismatica a Expo 2025 Osaka con un evento speciale in collaborazione con Poste San Marino 08:04 Truffa del corriere sventata in Umbria: merce per 230mila euro partita da Rimini
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Ubriaco, senza patente su camper già sequestrato aggredisce i poliziotti: arrestato 47enne

Nei confronti dell'uomo, che aveva già precedenti specifici per guida sotto l'influenza dell'alcol e con patente revocata, è scattata una multa di circa 5mila euro

8 ott 2025
Ubriaco, senza patente su camper già sequestrato aggredisce i poliziotti: arrestato 47enne

Ubriaco, senza patente e alla guida di un camper già sotto sequestro viene fermato dalla Polizia Locale di Rimini e reagisce aggredendo gli agenti. Protagonista un 47enne arrestato ieri sera a Rimini dopo una serata di follia lungo via Regina Elena.

L'intervento è scattato intorno alle 20 a Marina Centro, quando gli agenti hanno notato il camper procedere con una guida sostenuta, facendo stridere le gomme sull'asfalto. Sottoposto all'alcol test, l'uomo è risultato positivo con un tasso di 1,72 grammi per litro, più del triplo del limite consentito. Dai controlli è emerso che circolava con la patente revocata e al volante di un mezzo già sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Durante la redazione degli atti, spiega una nota della Polizia Locale, l'uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti, importunando anche i passanti e i clienti di un bar nelle vicinanze. All'arrivo del carro attrezzi ha reagito violentemente lanciando una bottiglia di vetro contro gli agenti e gli operatori della rimozione, ha rotto un vetro del camper e ha aggredito i presenti con calci e strattonamenti.

Gli agenti sono stati costretti ad ammanettarlo per bloccarlo. Nei confronti dell'uomo, che aveva già precedenti specifici per guida sotto l'influenza dell'alcol e con patente revocata, è scattato l'arresto e una multa di circa 5mila euro. Il camper è stato nuovamente sequestrato. Questa mattina il giudice del Tribunale di Rimini ha disposto la misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia