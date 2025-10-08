CRONACA Ubriaco, senza patente su camper già sequestrato aggredisce i poliziotti: arrestato 47enne Nei confronti dell'uomo, che aveva già precedenti specifici per guida sotto l'influenza dell'alcol e con patente revocata, è scattata una multa di circa 5mila euro

Ubriaco, senza patente su camper già sequestrato aggredisce i poliziotti: arrestato 47enne.

Ubriaco, senza patente e alla guida di un camper già sotto sequestro viene fermato dalla Polizia Locale di Rimini e reagisce aggredendo gli agenti. Protagonista un 47enne arrestato ieri sera a Rimini dopo una serata di follia lungo via Regina Elena.

L'intervento è scattato intorno alle 20 a Marina Centro, quando gli agenti hanno notato il camper procedere con una guida sostenuta, facendo stridere le gomme sull'asfalto. Sottoposto all'alcol test, l'uomo è risultato positivo con un tasso di 1,72 grammi per litro, più del triplo del limite consentito. Dai controlli è emerso che circolava con la patente revocata e al volante di un mezzo già sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Durante la redazione degli atti, spiega una nota della Polizia Locale, l'uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti, importunando anche i passanti e i clienti di un bar nelle vicinanze. All'arrivo del carro attrezzi ha reagito violentemente lanciando una bottiglia di vetro contro gli agenti e gli operatori della rimozione, ha rotto un vetro del camper e ha aggredito i presenti con calci e strattonamenti.

Gli agenti sono stati costretti ad ammanettarlo per bloccarlo. Nei confronti dell'uomo, che aveva già precedenti specifici per guida sotto l'influenza dell'alcol e con patente revocata, è scattato l'arresto e una multa di circa 5mila euro. Il camper è stato nuovamente sequestrato. Questa mattina il giudice del Tribunale di Rimini ha disposto la misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: