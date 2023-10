ANCONA Uccide l'ex moglie e poi chiede a figlia di chiamare 112

Franco Panariello, il 55enne arrestato per avere ucciso la moglie Concetta Marruocco, di 53 anni, da cui si stava separando, è sotto processo ad Ancona per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Offese continue, scatti d'ira, botte, mobili fatti a pezzi, atteggiamenti violenti anche contro la figlia minorenne: questo il quadro emerso a settembre, durante un'udienza in cui è stata ascoltata Concetta Marruocco, parte civile nel processo insieme alla figlia, che ha ricostruito 20 anni di maltrattamenti per lei e per i tre figli.

Anche un divieto di avvicinamento e un braccialetto elettronico per il 55enne. L'uomo si trova ora in carcere a Montacuto. "In questo momento non posso dire nulla sulle indagini perché vige il segreto istruttorio. Il mio assistito, anche se sotto choc, ha collaborato e ha cercato di rispondere a tutte le domane che gli sono state fatte in caserma" ha detto il suo legale Ruggero Benvenuto.



