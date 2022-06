RIMINI Uccide la compagna a Bellaria con il mattarello, in casa il loro bimbo di 6 mesi [fotogallery]

Femminicidio a Rimini nelle prime ore del mattino. Una donna è stata uccisa a Bellariva, a poco più di un mese dall'uccisione di una donna 46 enne per mano dell'ex compagno peruviano. Un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna di 33 anni, davanti al loro bimbo di sei mesi. È successo verso le 8.30 in via Rastelli. Secondo le testimonianze dei vicini, che hanno chiamato la Polizia di Stato, i due avevano litigato per il figlio. La ragazza avrebbe avuto il tempo di urlare, di chiedere aiuto e di implorare al compagno di calmarsi. Ma non c'è stato nulla da fare. Dopo l'omicidio l'uomo è uscito in strada sporco di sangue e ha detto: "Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me". Il 47enne è in stato di arrestato. Sul posto il Sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare delle indagini. Oltre a Squadra Mobile e Polizia scientifica.

