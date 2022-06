Uccide la compagna a Bellariva con il mattarello, in casa il loro bimbo di 6 mesi [fotogallery]

A Bellariva un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna di 33 anni, davanti al loro bimbo di sei mesi. È successo verso le 8.30 in via Rastelli. Secondo le testimonianze dei vicini, che hanno chiamato la Polizia di Stato, i due avevano litigato per il figlio e l'uomo l'ha colpita in camera con un mattarello, la ragazza avrebbe avuto il tempo di urlare, di chiedere aiuto e di implorare al compagno di calmarsi. Nella stanza accanto, in sala, il loro bimbo di 6 mesi. Dopo l'omicidio l'uomo è uscito in strada sporco di sangue e ha detto: "Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me". Poi è stato tratto in arresto per omicidio dalla Squadra Mobile. Sul posto anche la Scientifica e il Sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare delle indagini. I due, a quanto appreso dall'ANSA, si erano conosciuti circa un anno e mezzo fa su un sito di incontri.

La sicurezza delle donne diventa una vera e propria emergenza a Rimini dove negli ultimi due mesi, ci sono stati episodi analoghi. Il 23 aprile un 62 enne aveva ucciso a coltellate la moglie dopo un litigio e poco più di un mese fa una 46enne era stata ammazzata dell'ex compagno peruviano.