RIMINI Uccide la compagna a Bellariva, in casa il loro bimbo di 6 mesi [fotogallery] Tre donne uccise negli ultimi due mesi nella città rivierasca

A Bellariva Simone Benedetto Vultaggio di 47 anni ha ucciso la compagna Cristina Peroni di 32 anni, davanti al loro bimbo di sei mesi. È successo verso le 8.30 in via Rastelli. L'omicidio è scaturito al termine di una violenta lite, che sarebbe scaturita da precedenti dissidi sulla gestione del figlio di 6 mesi, che il padre non vedeva da qualche tempo. La vittima, infatti, era tornata a Rimini da circa una settimana, dopo averlo lasciato proprio per i problemi nati all’interno della coppia. In mattinata durante l'ennesima lite, l’uomo ha più volte colpito la donna alla testa con un mattarello ed alla gola con un coltello, per poi avvolgerla in un lenzuolo. la ragazza avrebbe avuto il tempo di urlare, di chiedere aiuto e di implorare al compagno di calmarsi.

All'arrivo della Squadra Mobile, chiamata dai vicini di casa allertati dalle urla, l’uomo – che presentava sul corpo tracce del sangue della vittima – era seduto nella sala da pranzo, mentre la donna era riversa in terra in una pozza di sangue all’interno della camera da letto. Sul posto anche il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, il medico legale ed il personale di Polizia Scientifica. Il 47 enne è stato arrestato e si trova negli uffici della Squadra Mobile per essere sottoposto ad interrogatorio da parte del Pubblico Ministero. I due, a quanto appreso dall'ANSA, si erano conosciuti circa un anno e mezzo fa su un sito di incontri e l'uomo risulta seguito dal servizio psichiatrico dell'Ausl e da poco era stato visitato dal centro salute mentale di Rimini.

La sicurezza delle donne diventa una vera e propria emergenza a Rimini dove negli ultimi due mesi, ci sono stati episodi analoghi. Il 23 aprile un 62 enne aveva ucciso a coltellate la moglie dopo un litigio e poco più di un mese fa una 46enne era stata ammazzata dell'ex compagno peruviano.

