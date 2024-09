Uccide la moglie malata a Ravenna, 78enne ha ribadito confessione e movente

E' stato interrogato in carcere Enzo Giardi, difeso dall'avvocato Monica Miserocchi, davanti al pm Marilù Gattelli, l'ex bancario di Ravenna, 78enne, accusato di avere ucciso la moglie 77enne Piera Ebe Bertini. La donna era da tempo malata e giunta a uno stadio avanzato di una patologia degenerativa, ha parlato per oltre un'ora confermando quanto già confessato ieri pomeriggio, dopo avere chiamato il 118, pochi minuti dopo il delitto avvenuto nella casa di via Lolli, alle porte del centro della città, intorno alle 13.

L'anziano ha ribadito il movente, il timore che la moglie non sarebbe stata curata adeguatamente, con la stessa dedizione che lui le riservava quotidianamente. Nei confronti della vittima è stata disposta l'autopsia. Si attende invece la fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto.

