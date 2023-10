OMICIDIO Uccisa a Rimini: in un audio, le urla della donna Si tratterebbe delle registrazioni effettuate da una telecamera privata

Uccisa a Rimini: in un audio, le urla della donna.

C'è un audio, in mano agli inquirenti, in cui si sentono le urla di Pierina Paganelli mentre viene uccisa. Si tratterebbe delle registrazioni effettuate da una telecamera privata posta in un garage del condominio di via Del Ciclamino, a Rimini, dove la 78enne è stata uccisa la notte del 3 ottobre scorso.

Nel sonoro si sentono le urla della donna, che sarebbero state udite quella notte stessa anche da alcuni vicini, alle 22.40. I garage del condominio di via Del Ciclamino sono al piano interrato, non hanno una video sorveglianza condominiale ma alcuni residenti dopo una serie di furti nei box auto avrebbero installato alcune videocamere puntate all'interno della proprietà privata.

Giovedì intanto gli inquirenti sono tornati nella zona del condominio proprio per verificare l'esistenza di telecamere di sicurezza pubbliche. Nel quartiere inoltre c'è un negozio che si occupa proprio di sistemi di video sorveglianza. Vi sarebbero delle telecamere comunali funzionanti ai semafori di via Coriano intersezione via dell'Iris unica strada di entrata e uscita dal quartiere di via Del Ciclamino.

Telecamere che la sera del 3 ottobre potrebbero anche aver ripreso il passaggio dell'assassino dopo il delitto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: