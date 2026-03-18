Uccisa in spiaggia da una ruspa, l'imputato ai domiciliari dopo nove mesi

Dopo quasi nove mesi uscirà dal carcere Lerry Gnoli, il 54enne accusato di avere investito e ucciso con una ruspa, il 24 maggio 2025 sulla spiaggia di Pinarella di Cervia la 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia. Come scrive l'Ansa, lo ha deciso il giudice del tribunale di Ravenna Piervittorio Farinella, sciogliendo la riserva sull'istanza presentata in udienza il 12 marzo dai difensori dell'imputato, avvocati Vittorio Manes e Carlo Benini.

Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, osservando che le esigenze cautelari sussistono ancora, visti i precedenti a carico del 54enne e la gravità del reato di cui risponde, ma, anche visto il periodo di custodia, possono ritenersi attenuate. Gnoli, in carcere dal 27 giugno, è accusato di essersi trovato alla guida della ruspa positivo alla cocaina con assunzione relativamente recente. Di aver condotto il pesante mezzo di lavoro ben oltre l'area autorizzata e poi all'improvviso di aver eseguito una manovra in retromarcia a velocità sostenuta senza verificare la presenza di persone e senza adottare misure di sicurezza.

La ruspa era risultato senza targa, senza segnalatori acustici e senza lampeggianti. A complicare la posizione di Gnoli, c'è un precedente del 2022: a marzo di quell'anno aveva investito e ucciso un anziano sulle strisce ed era poi risultato positivo alla cocaina ed era stato condannato in via definitiva, con revoca della patente. Nel processo sono parti civili il marito della vittima (difeso dagli avvocati Carlotta Mattei e Andrea Montani) e il Comune di Cervia, con gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini.







