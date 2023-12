ASTI Uccise due banditi, 17 anni di carcere a gioielliere

Uccise due banditi, 17 anni di carcere a gioielliere.

Diciassette anni di carcere per due omicidi e un tentato omicidio. È il verdetto della Corte d'Assise di Asti nel processo a Mario Roggero, il gioielliere di La Morra, in provincia di Cuneo, oggi 68enne, imputato per l'assassinio di due dei tre rapinatori che il 28 aprile 2021 fecero irruzione nel suo negozio.

Il terzo, ferito a una gamba, era riuscito a fuggire ed era stato arrestato poche ore dopo. Il pm aveva chiesto una condanna a 14 anni. "La parola difesa stona con un video in cui abbiamo visto un'esecuzione" aveva detto il pm nella requisitoria. Salvini, "solidarietà a Roggero, ha difeso la propria vita e il proprio lavoro. A meritare il carcere dovrebbero essere i veri delinquenti".

La Corte d'Assise ha inoltre deciso che Roggero dovrà pagare 480mila euro di provvisionale, immediatamente esecutiva, alle parti civili costituite nel processo, cioè ai familiari delle vittime.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: