CUNEO Uccise due banditi, gioielliere raccoglie soldi per risarcimenti

Uccise due banditi, gioielliere raccoglie soldi per risarcimenti.

Si affida alla solidarietà online Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato lunedì in primo grado per l'uccisione di due banditi che assaltarono il suo negozio e il ferimento di un terzo. La sentenza che ha stabilito una pena di 17 anni, dispone anche il pagamento di 480mila euro, immediatamente esecutivo, a beneficio delle famiglie delle due vittime e del rapinatore superstite, ora in carcere, a cui andranno 10mila euro.

"Abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché questo è insostenibile per noi" si legge nell'appello pubblicato sulla pagina Facebook della gioielleria Roggero. Nel post sono indicati i riferimenti del conto bancario a cui si possono destinare le donazioni, con la causale "io sto con Mario Roggero". Il negoziante aveva già versato 300mila euro a titolo di parziale risarcimento alle parti civili costituite.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: