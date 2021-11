Uccise il coinquilino a Rimini, chiesto giudizio immediato

Uccise il coinquilino con una serie di coltellate mentre era ubriaco disteso a letto, in un appartamento di Miramare di Rimini, la notte del 29 maggio di quest'anno. Un omicidio volontario e aggravato proprio dallo stato di alterazione da alcol della vittima che per la Procura dovrà essere discusso in un giudizio immediato fissato in Corte d'Assise il prossimo 17 gennaio. A processo il 31enne peruviano, Antonio Marcos Luyo Quispe attualmente in carcere, accusato di aver assassinato l'inquilino per motivi futili. Secondo l'accertamento richiesto dal sostituto procuratore, Luca Bertuzzi, come riporta ANSA, Quispe uccise Leonardo Yoel Vincens Ballena, 35 anni, non in seguito a una lite ma mentre questi era steso a letto ubriaco. Subito dopo il delitto, infatti, Quispe si era giustificato con i carabinieri dicendo di aver trovato il coinquilino e amico a terra vicino al bagno con la gola tagliata. Gli investigatori dei carabinieri del comando provinciale di Rimini in un'indagine velocissima il giorno successivo alla morte del 35enne arrestarono Quispe che raccontò di non sopportare più il coinquilino "perché non voleva andarsene di casa".