Uccise la moglie affetta da demenza senile, condannato a 14 anni

Condannato a 14 anni per aver ucciso la moglie affetta da demenza senile. E' stata pronunciata la sentenza della Corte d'Assise di Rimini a carico di Filippo Maini 80 anni, difeso dall'avvocato Alessandro Sarti, condannato per l'omicidio volontario della moglie, la 77enne Luisa Bernardini, gravemente malata di demenza senile.

I giudici della Corte d'Assise, non hanno accolto le richieste della difesa, che ha sostenuto come fosse stata la donna a chiedere al marito di aiutarla a morire. Il pm, Luca Bertuzzi, aveva chiesto una pena a 21 anni ritenendo "particolarmente esecrabile l'omicidio di una persona incapace che comunque non aveva sofferenze fisiche e non aveva manifestato alcuna volontà di morire".