Ucciso a coltellate da un cliente che voleva cenare gratis. Arrestato l'assasino

Una banale lite per una pizza si è trasformata in un delitto. Raffaele Stipa, 67 anni, titolare della pizzeria Yoghi di Reggio Emilia, è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di lunedì da un cliente abituale che, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, pretendeva di consumare senza pagare. Dopo il rifiuto del ristoratore, che gli avrebbe ricordato di avergli già offerto altre pizze in passato, la discussione è degenerata in pochi istanti: l'uomo avrebbe estratto un coltello e colpito mortalmente il pizzaiolo.

Nel tentativo di difendere il fratello è intervenuta anche Antonella Stipa, 52 anni, rimasta ferita nell'aggressione. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni non sono gravi.

L'omicidio è avvenuto intorno alle 22.30 nel locale di via Gran Sasso d'Italia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Scientifica, che ha eseguito i rilievi fino a notte fonda. Il presunto aggressore si era allontanato subito dopo il delitto, ma è stato rintracciato e arrestato dagli uomini della Questura intorno alle 2 della notte. Gli investigatori stanno ricostruendo nei dettagli la dinamica dell'accaduto.











