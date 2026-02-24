Ucraina, flash mob a Palazzo Chigi: "Perché Meloni sostiene Orban?"

A quattro anni dall'invasione russa in Ucraina, i parlamentari di Più Europa e Partito Democratico si ritrovano davanti a Palazzo Chigi, per chiedere anzitutto alla presidente Meloni di prendere le distanze dal presidente ungherese Orban. Palazzo Chigi, con la presidente che partecipa alla call dei cosiddetti “Volenterosi”, in una nota ribadisce di aver sempre assicurato il proprio costante e convinto sostegno insieme agli alleati europei e occidentali, e che la risoluzione del conflitto rappresenta un interesse strategico europeo prioritario. Intanto la Corte dei Conti lancia un allarme sull'aumento delle condotte dolose su fondi pubblici, anche su fondi Pnrr. “Incidono – ha spiegato – anche sugli obblighi dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea”. E dopo l'addio alla Lega e la nascita di Futuro Nazionale, l'europarlamentare Roberto Vannacci entra ufficialmente nella famiglia sovranista fondata dall'AfD. “Difenderemo la sovranità nazionale contro il federalismo europeo”, ha detto l'ex vicesegretario leghista, secondo cui inoltre “non si può prendere in considerazione di morire per Kiev”.

Nel video l'intervista a Riccardo Magi, segretario Più Europa







