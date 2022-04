PAPA GIOVANNI XXIII Ucraina: la "carovana della pace" porta in salvo 300 profughi Tra i 221 volontari che hanno preso parte all'iniziativa umanitaria presenti anche dei sammarinesi

Sono ripartiti stamattina da Leopoli i volontari della carovana di pace organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII: 300 in totale i profughi salvati tra cui disabili, persone in carrozzina, bambini autistici.

"L'idea della carovana della pace, stop the war now, nasce dalla prima missione che abbiamo fatto a pochi giorni dall'inizio del conflitto in Ucraina", spiega Gianpiero Cofano, segretario generale Papa Giovanni XXIII. "Abbiamo quindi lanciato l'appello a tutte le organizzazioni della società civile italiane ed europee - aggiunge - ed alla fine 67 mezzi sono partiti all'alba del primo di aprile da Gorizia con un carico di circa 30 tonnellate fra medicine e beni alimentari".

Tra i 221 volontari partiti presenti anche dei sammarinesi: "La Repubblica e la Papa Giovanni - evidenzia Cofano - hanno sempre avuto ottime relazioni”.

Nel servizio l'intervista a Gianpiero Cofano (Segretario generale Papa Giovanni XXIII)

