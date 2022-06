Ucraina, sottosegretario Della Vedova a Rtv: "Putin ha 'spezzato' il rilancio del multilateralismo"

Sabato 18 giugno alle 20,45 su San Marino RTV torna Close Up, con l'intervista di Antonello De Fortuna a Benedetto Della Vedova, sottosegretario al Ministero degli Esteri. Al centro temi come la situazione in Ucraina, i negoziati ancora lontani e l'appoggio europeo a Kiev, insieme agli equilibri politici italiani e ai referendum.

Nel video, un'anticipazione della puntata

