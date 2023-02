Ue: Europa evita recessione. Pil Italia 0,8%

La Commissione europea, nelle previsioni economiche d'inverno, stima il Prodotto interno lordo dell'Italia in crescita dello 0,8% nel 2023 e dell'1% nel 2024. L'inflazione è attesa al 6,1%, per andare poi al 2,6% nel 2024. Nelle precedenti previsioni l'attesa era di una crescita allo 0,3% nel 2023 e all'1,1% nel 2024. Inoltre, l'esecutivo Ue alza le stime sulla crescita per quest'anno allo 0,9% nell'area dell'euro e allo 0,8% nell'Ue, rispetto a 0,6% e 0,5% attesi rispettivamente in precedenza, evitando per poco la recessione tecnica che era stata prevista per la fine dell'anno.

'In Italia la crescita si è contratta marginalmente nell'ultimo trimestre del 2022, ma si prevede che quest'anno si riprenda gradualmente e che si eviti una recessione tecnica per il 2023', ha detto il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

