Ue: Oettinger,se numeri confermati procedura per Italia

La Commissione Europea oggi si riunisce e con molta probabilità emetterà un verdetto negativo contro l'Italia. Il quotidiano Repubblica anticipa quanto Juncker e la sua commissione si apprestano a scrivere a Conte e Tria. L'Italia ha una "spesa in salita e il suo ammontare impedisce di stabilizzare l'economia in caso di crisi finanziarie". Secondo l'Europa il bel Paese ha sforato le regole sul deficit nel 2018-2019 di almeno 11 miliardi di conseguenza il famigerato rapporto deficit/Pil nel 2020 sfonderà il livello del 3,5% con buona pace dei vincoli di Maastricht. Il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ha avvertito che Bruxelles potrebbe avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. "Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura di infrazione", ha detto in un'intervista all'emittente televisiva tedesca N-tv. "L'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'Eurozona", ha anche aggiunto Oettinger.