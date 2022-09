ELEZIONI2022 Ultima seduta per la Camera dei Deputati, il presidente Fico si commuove: "Grazie agli italiani che ci sono stati vicino" Affondo di Luigi Di Maio contro la Lega sulla questione fondi russi ai partiti

Ultima seduta della diciottesima legislatura per la Camera dei Deputati, per la votazione del Decreto aiuti bis, il presidente Fico ne ha approfittato per fare i ringraziamenti di rito, quello che tornerà a riunirsi sarà infatti un nuovo Parlamento, scaturito dal voto del 25 settembre. Avendo modificato il testo per ripristinare il tetto massimo di 240mila euro agli stipendi dei dirigenti pubblici, il decreto dovrà tornare in Senato per la terza lettura, per il via libera definitivo. Il provvedimento va convertito in legge entro l'8 ottobre. E mentre Enrico Letta insiste con l'allungamento dell'obbligo scolastico, oltre i 16 anni, “perché la terza media non basta”, dice, proposta che gli era già valsa i sonori fischi dalla platea del Meeting lo scorso agosto a Rimini, si continua a parlare del dossier statunitense sui fondi russi ai partiti di diversi Paesi, in attesa dell'audizione del Copasir di domani. Il ministro Di Maio avverte che sono arrivati gli aggiornamenti alla Farnesina, poi tira in ballo la Lega, noncurante del fatto che Matteo Salvini aveva già annunciato querele contro chiunque lo avesse accostato ai soldi russi.

Nel video l'intervento in Aula Montecitorio del presidente della Camera Roberto Fico, e l'intervista a Luigi Di Maio, Impegno Civico

