MUSICA Ultima serata Festival di Sanremo, Marco Mengoni è il favorito

Stasera, sabato 11 febbraio c'è l'ultimo appuntamento con il Festival di Sanremo. "Anticipare l'orario della lettura del messaggio di Zelensky? Allo stato attuale no, ma devo dire vediamo, daremo un'occhiata alla scaletta. Avevo detto fin dall'inizio che qualsiasi comunicazione, ben accetta, sarebbe avvenuta a fine gara, mi piacerebbe mantenere questa cosa, che l'ambasciatore ha condiviso". Lo spiega Amadeus in sala stampa a Sanremo. Tutti i pronostici vedono come favorito Marco Mengoni.

Nel video il servizio di Luca Salvatori

