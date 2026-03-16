Ultima settimana prima del referendum sulla magistratura

Ultima settimana prima del voto referendario domenica e lunedì, le posizioni si delineano sempre più chiaramente, mentre non mancano le polemiche per le ultime manifestazioni di piazza, con le foto di Giorgia Meloni e Carlo Nordio date alle fiamme, oltre alle proteste per la mancata condanna dell'Italia alla guerra in Iran. Il Guardasigilli parla di “eccessi aggressivi, lungi dall’intimorirmi”. La presidente del Consiglio invece sui social nomina il costituzionalista Stefano Ceccanti che rilancia la sua posizione in favore del Sì: “Un costituzionalista – spiega Meloni - ex parlamentare del Pd, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore, è un invito ad andare oltre le appartenenze politiche e le contrapposizioni ideologiche, guardando solo al merito”. Merito che per la segretaria del Pd Elly Schlein, ieri a un comizio a Bologna insieme al presidente dell'Emilia Romagna De Pascale e all'europarlamentare Bonaccini, è quello al quale sono interessati i Democratici e il fronte del No: "Noi il governo - dice infatti - lo batteremo alle elezioni". Sette giorni ancora, comunque, di campagna elettorale in un clima di crescente tensione con i partiti impegnati sul territorio. Forza Italia, che conduce la battaglia in nome di Silvio Berlusconi, ha inventato le Frecce per il sì: treni con a bordo esponenti del partito e simpatizzanti che per due giorni hanno attraversato l'Italia dal Nord al Sud. “Il 22 e 23 marzo non si vota su una norma tecnica della giustizia. Si vota - sostiene il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia - per decidere se la Costituzione deve restare il porto sicuro della nostra democrazia".







