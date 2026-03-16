Ultimi appuntamenti prima del referendum sulla magistratura

Giorgia Meloni

Una riforma che non è né di destra né di sinistra, secondo la presidente del Consiglio Meloni, ma di buon senso. Così spiega le ragioni per cui, a suo parere, si dovrebbe votare Sì al referendum sulla magistratura. E aggiunge che, in caso di conferma referendaria, nei giorni successivi avvierà a Palazzo Chigi un tavolo coi rappresentanti dei magistrati e dell'avvocatura, per raccogliere proposte e scrivere le norme di attuazione, che saranno importanti quanto la stessa riforma, conclude. “Non si vota su una norma tecnica della giustizia - sostiene il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia – ma per decidere se la Costituzione deve restare il porto sicuro della nostra democrazia". I partiti si preparano al rush finale prima del voto di domenica e lunedì. Mercoledì a piazza del Popolo a Roma la chiusura della campagna coi leader di centrosinistra, il Movimento 5 Stelle ha annunciato per venerdì al Palazzo dei Congressi molti ospiti anche del mondo dello spettacolo che si sono praticamente tutti schierati per il No.

Domani Elly Schlein sarà a Napoli, e sempre domani pomeriggio dalle 17 maratona oratoria “Comizio d'amore per il SI”, all'Aula dei gruppi parlamentari della Camera, con ospiti da Ceccanti a Della Vedova, da Mollicone a Pina Picierno a Roberto Giachetti e Ettore Rosato. Venerdì Giorgia Meloni sarà a Porta a Porta, Ra1, ultima tra i leader ospitati da Bruno Vespa. C'è un'altra polemica che riguarda il vice ministro degli Esteri Cirielli, che ha incontrato l'ambasciatore russo in Italia, Aleksej Vladimirovic Paramonov. Secondo il ministro Tajani è una polemica inutile, per Magi Meloni deve chiarire se Cirielli fa diplomazia parallela, secondo Schlein “se il governo riapre i canali con la Russia si allontana dall'Ue”. “Svegliate il soldato Tajani, ditegli che è ministro”, ironizza Matteo Renzi, con Italia Viva che presenta una interrogazione, “Non dico di sapere cosa fanno gli israeliani quando bombardano in Iran – conclude – a lui non lo dicono, ma almeno di sapere che cosa fa il suo viceministro, potrebbe essere un'idea”.







