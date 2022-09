ITALIA Ultimi giorni di campagna elettorale, sabato ci sarà il silenzio, prima del voto di domenica

Per i residenti all'estero era oggi l'ultimo giorno utile per inviare il plico elettorale. Per tutti gli altri mancano appena tre giorni all'apertura delle urne, intanto Matteo Salvini e Giorgia Meloni si dividono sul tema dello scostamento di bilancio. Per la Lega serve, mentre per Fratelli d'Italia non è la soluzione. “E' un pozzo senza fondo – puntualizza Meloni – sono soldi che regaliamo alla speculazione. Il punto di arrivo è il disaccoppiamento dei costi di gas e energia, che è una misura strutturale”. Per far fronte al caro energia c'è invece bisogno di un nuovo intervento, dice il leader leghista che per venerdì, intanto, sta preparando una iniziativa con l'obiettivo di coinvolgere un milione di persone, anticipa. Interviene però anche l'Associazione bancaria italiana, per dire “non si può fare l'apologia del debito”. Una misura da difendere invece è il reddito di cittadinanza: ne sono convinti sia Luigi Di Maio che il suo ex partito, il M5S, ora guidato da Giuseppe Conte. Luigi Di Maio Giuseppe Conte Il M5S chiuderà la campagna elettorale venerdì, in piazza Santi Apostoli a Roma alle 18. Conte tra l'altro giudica Meloni inidonea a governare, ma non è il solo, c'è anche Carlo Calenda.

