Ultimo giorno di Ecomondo a Rimini

I saloni di Ecomondo e Key Enerkey salutano la Fiera di Rimi alle porte della Cop26 di Glasgow, in cui le Nazioni Unite si riuniranno in un summit decisivo sui cambiamenti climatici, a sei anni dall'accordo di Parigi e all'avvicinarsi del 2030, anno in cui gli Stati membri sono chiamati a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Saranno presenti anche i Capitani Reggenti e il segretario degli Esteri.

"Puntiamo sulla decarbonizzazione in vista del Cop26 - spiega Fabio Fava, presidente del Comitato scientifico di Ecomondo-. Dobbiamo ridurre le emissioni e in questo senso l'economia circolare ci aiuta molto. I rifiuti infatti diventano una risorsa".

Un bilancio positivo quello di Ecomondo e Key Energy, secondo gli organizzatori. "Abbiamo avuto 1070 aziende con tanta innovazione - illustra Alessandra Astolfi, direttrice di Ecomondo -, perché l'innovazione passa dalla Green economy".

Nel servizio le interviste a Fabio Fava, presidente del Comitato scientifico di Ecomondo, e Alessandra Astolfi, direttrice di Ecomondo.