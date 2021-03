EMERGENZA SANITARIA Ultimo incontro tra governo italiano e Regioni in vista del nuovo Dpcm Entrerà in vigore dal 6 marzo fino a dopo Pasqua. Situazione difficile in varie parti d'Italia, Bologna si appresta a diventare zona rossa

È iniziato alle 12 l'ultimo incontro tra governo e Regioni in vista del nuovo Dpcm, la cui firma è attesa per oggi. Scatterà il 6 marzo e rimarrà valido fino a dopo Pasqua. Sono previste riaperture, ma non subito: dal 27 marzo toccherà a cinema e teatri, sia pure nelle sole zone gialle, mentre nei fine settimana sarà possibile andare nei musei. Nelle zone rosse però dovrebbero essere sospesi i servizi alla persona, come barbieri e parrucchieri. Nelle zone gialle visite ammesse a parenti e amici, ma le feste continuano ad essere vietate, comprese quelle conseguenti a matrimoni ed altre cerimonie religiose o civili, nemmeno se si svolgessero all'aperto. Riaperture rinviate, invece, per piscine e palestre ed anche per i ristoranti la sera. Si discute se chiudere le scuole in zona rossa, con la facoltà nelle altre Regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono i 250 casi ogni 100mila abitanti. La situazione è complicata in diverse parti d'Italia: Bologna si prepara a entrare in zona rossa, mentre oggi in Romagna è scattato l'arancione scuro, così come accadrà in Lombardia da domani, anche Como e Cremona oltre a 10 comuni del milanese.

