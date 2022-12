SAN LEO “Un aiuto in un momento difficile”: mille euro ai dipendenti del Gruppo Carli Bonus per bollette, carburanti e spesa. "Gli affari vanno bene. Giusto dare una mano a chi lavora"



In Emilia-Romagna si moltiplicano le imprese che, in occasione delle feste natalizie, gratificano i loro lavoratori. Nei giorni scorsi le cronache locali hanno menzionato, tra le altre, la Florim ceramiche di Fiorano, la Bonfiglioli Bologna, l'Immergas di Brescello, Tutto per l'imballo di Guastalla. In Romagna – è notizia di oggi – i 200 dipendenti del Gruppo Carli di San Leo si sono visti comunicare un regalo di mille euro da parte dell'azienda che ha cinque stabilimenti, tra il riminese, il ferrarese, ravennate e il Lazio. “Abbiamo voluto essere vicini ai nostri dipendenti”, ha affermato al Resto del Carlino Daniela Carli, amministratore organizzativo della società che produce e commercializza in tutto il mondo, dagli Emirati Arabi all'estremo oriente, foraggi e mangimi.

Non un bonifico o un premio in busta paga, ma bonus e premi per aiutare anche i negozi di prossimità. Della somma totale, “abbiamo scelto di darne 600 a chi ci porterà le spese delle bollette sostenute per acqua, gas ed energia elettrica. Altri 200 sotto forma di buoni carburante”, ha spiegato Daniela Carli. Altri 200 euro, poi, in buoni spesa da utilizzare in attività di zona, vicine ai luoghi di lavoro, per dare una mano anche alle piccole attività territoriali. E non si escludono altri doni ai dipendenti in vista del Natale.

Il Gruppo, anche se gravato, come tutte le aziende, dall'aumento del costo dell'energia, rimane in salute anche per l'aumento dei costi delle materie prime del settore zootecnico. E ha così voluto dare un riconoscimento per il lavoro dei dipendenti in un momento particolarmente difficile.

