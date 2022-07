Un anno senza Raffaella Carrà: a Bellaria Igea Marina l'intitolazione del lungomare

Se ne è andata il 5 luglio del 2021 a 78 anni, in silenzio, perché aveva tenuto nascosta la malattia che l'aveva colpita. Raffaella Carrà voleva essere ricordata come era sempre stata: bella e frizzante, con la sua risata rumorosa. Nel primo anniversario della sua morte nella città che l'ha vista crescere, Bellaria Igea Marina, le verrà intitolato il lungomare ciclopedonale.

L’appuntamento è alle 18 presso il Piazzale Kennedy. Sullo scenografico waterfront, prosecuzione di viale Colombo, si esibiranno i giovani allievi della scuola comunale di musica del Centro Vittorio Belli, ma saranno presenti anche noti artisti nazionali. Le canzoni e i balletti, intercalati dai ricordi, saranno il preludio ai discorsi ufficiali delle autorità. "Durante la cerimonia, scopriremo la targa toponomastica - dichiara sindaco Filippo Giorgetti - ma soprattutto abbiamo pensato a un momento d’intrattenimento, particolarmente sentito e significativo per l’intera comunità, per ricordare la celebre concittadina attraverso la musica e la gioia che da sempre hanno caratterizzato la sua carriera artistica".

Regina della televisione, conduttrice di tanti programmi televisivi di successo, Raffaella Carrà era una star internazionale, simbolo di leggerezza e tenacia. Dall' ombelico scoperto, simbolo del desiderio di trasgressione negli anni '70, si è impegnata pubblicamente per sostenere battaglie ideali e sociali: il rispetto per la comunità lgbt, la promozione delle adozioni a distanza, la grande attenzione per la formazione professionale dei giovani. Ha venduto 60 milioni di dischi, pubblicati in 37 Paesi nel mondo.