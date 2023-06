#ROMAPRIDE2023 "Un grido di resistenza, un grido di esistenza", il manifesto del Pride della Capitale 29 anni di manifestazioni per i diritti delle persone Lgbtqi+. Alla parata in Irpinia partecipa l'ex Capitano Reggente Paolo Rondelli

"Un grido di resistenza, un grido di esistenza". E' l'incipit del manifesto del Pride 2023, che oggi ha sfilato per il centro storico di Roma, da piazza della Repubblica, dove è partito il corteo, fino ai Fori Imperiali, e a piazza Venezia. Quello di oggi è il 29esimo anno, il primo Roma Pride è stato nel 1994. Giugno è il mese dei Pride in tutta italia, a quello dell’Irpinia partecipa in qualità di padrino anche l'ex Capitano Reggente di San Marino Paolo Rondelli. Una manifestazione bella, gioiosa e colorata, per ribadire che i diritti sono di tutti, a prescindere dall'orientamento sessuale. La comunità Lgbtqi+ ritiene di aver subito molteplici attacchi e discriminazioni negli ultimi mesi, dalla eliminazione dai registri scolastici dei nomi delle persone transgender alla cancellazione dai registri comunali delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali. L'ultima polemica ha riguardato proprio la Regione Lazio, che inizialmente aveva dato il suo patrocinio al Pride di oggi ma poi lo ha revocato, secondo il presidente Francesco Rocca gli organizzatori hanno strumentalizzato il patrocinio, dicendo che indirettamente la Regione dava sostegno a comportamenti illegali come l'utero in affitto. Di tutt'altra idea sia gli organizzatori, che l'opposizione, il Comune di Roma e il sindaco Gualtieri hanno confermato il patrocinio, e per alcuni deputati del Pd, come Alessandro Zan, si tratta di “schizofrenia di odio e discriminazione” da parte della Regione. Tra l'altro proprio ieri il Sindaco Roberto Gualtieri ha appena trascritto due atti di nascita di figli nati da due mamme registrate all’estero.

Nel video le interviste a Mario Colamarino - Portavoce Roma Pride; Imma Battaglia; Eva Grimaldi; Emma Bonino, +Europa; Nichi Vendola

