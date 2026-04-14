Un morto e un ferito in strada nella notte a Ravenna

Giallo all’alba nella zona portuale di Ravenna, dove un uomo di 27 anni, di origine senegalese, è stato trovato morto in via Antico Squero. Il corpo, rinvenuto intorno alle 4 sulla pista ciclabile, presentava una profonda ferita al collo, presumibilmente inferta con un’arma da taglio. Poco distante è stata soccorsa anche una seconda persona, un 36enne del Mali con una ferita da arma da taglio, portato in ospedale non in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri, mentre sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un litigio degenerato in omicidio, ma la dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento.







