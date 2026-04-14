CRONACA Un morto e un ferito in strada nella notte a Ravenna Un 27enne di origine senegalese è stato trovato senza vita verso le 4. Il corpo presentava una profonda ferita al collo. Poco più avanti rinvenuta una persona ferita non in pericolo di vita. Ipotesi litigio sfociato in omicidio

Un morto e un ferito in strada nella notte a Ravenna.

Giallo all’alba nella zona portuale di Ravenna, dove un uomo di 27 anni, di origine senegalese, è stato trovato morto in via Antico Squero. Il corpo, rinvenuto intorno alle 4 sulla pista ciclabile, presentava una profonda ferita al collo, presumibilmente inferta con un’arma da taglio. Poco distante è stata soccorsa anche una seconda persona, un 36enne del Mali con una ferita da arma da taglio, portato in ospedale non in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri, mentre sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un litigio degenerato in omicidio, ma la dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento.

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